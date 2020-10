Farmaceuci też chcą brać udział w pracach zespołu

Minister zdrowia powołał zespół, który ma opracować propozycje zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zabrakło w nim przedstawicieli zawodów medycznych. Jest apel.

30 września 2020 r. przedstawiciele zawodów medycznych skierowali wniosek do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o uwzględnienie w pracach powołanego w zarządzeniu MZ z 25 września 2020 r. Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W opinii autorów pisma tworzenie Zespołu mającego w składzie oprócz przedstawicieli resortu wyłącznie po jednym przedstawicielu wskazanym przez reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców jest niezrozumiałe.

Podkreślono, że formuła o szerszej reprezentacji strony społecznej już funkcjonuje w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i powielanie jej zadań jest zaskakujące i markujące faktyczną konieczność dokonania radykalnych zmian w zakresie myślenia o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

W piśmie zwrócono uwagę, że tylko przedstawiciele reprezentujący wszystkie osoby wykonujące określony zawód medyczny mają możliwość przedstawienia wszechstronnej analizy co do sytuacji panującej w ochronie zdrowia i to zarówno na szczeblu szpitali wysokospecjalistycznych, jak i z perspektywy najmniejszych podmiotów działających w Polsce.

"Wykluczenie głosów środowiska samorządów wszystkich zawodów medycznych z prac nad dokumentem, co wielokrotnie było przedstawiane na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia, skutkuje niedoskonałością i fragmentarycznością przyjętych rozwiązań" - uważają.

Dokument został podpisany szefów poszczególnych samorządów zawodowych, w tym przez prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbietę Piotrowską-Rutkowską.

