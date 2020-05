Farmaceuta ma obowiązek prowadzić wykaz tych recept. DIA podpowiada jak

Farmaceuta wysławiający recepty dla siebie i dla rodziny ma obowiązek prowadzić wykaz tych recept. Nie ma tu znaczenia czy recepty, które wystawia są wypisywane ręcznie (papierowe) czy generowane cyfrowo (e-recepty)

DIA przygotowała wzór do prowadzenia ewidencji wystawianych recept pro auctore i pro familiae. Może on posłużyć do wydruku i prowadzenia w wersji papierowej, jak również do prowadzenia w wersji elektronicznej poprzez uzupełnianie edytowalnego pliku.

Można również założyć „zeszyt", w którym obędą zawarte wszystkie przedstawione tabele jak w przedstawianym wzorze - podpowiada Dolnośląska Izba Aptekarska. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu takiej ewidencji przed dostępem do niej osób postronnych, z uwagi na dane wrażliwe, które będą w niej umieszczane - dodaje. Więcej: https://www.dia.com.pl/

