Firma wprowadzi mometazon na rynek. Co warto o nim wiedzieć?

Będzie nowy produkt na rynku o statusie OTC (fot. Pixabay)

US Pharmacia planuje wprowadzić do obrotu produkt leczniczy Aleric Spray (Mometasoni furoas) 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina, o kategorii dostępności: lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Przedstawia zatwierdzone przez URPL materiały.

Produkt jest dostępnym bez recepty sprayem zawierającym furoinian mometazonu, wskazanym do stosowania w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego nieżytu nosa u osób dorosłych. Materiały edukacyjne zawierają m.in. informacje dotyczące: - wskazań (choroba powinna być zdiagnozowana przez lekarza),

- sposobu stosowania leku (podanie leku w sposób zmniejszający ryzyko uszkodzenia śluzówki nosa),

- możliwego czasu terapii samodzielnej (samoleczenie może trwać maksymalnie przez 3 miesiące), - spodziewanego efektu terapeutycznego (efekt może pojawić się dopiero po 2 dniach regularnego stosowania),

- przypadków, kiedy koniecznie należy skierować pacjenta na konsultację lekarską (przy braku efektów konieczna jest konsultacja po 14 dniach stosowania) Więcej: http://www.oia.krakow.pl/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus