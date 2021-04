Firma wycofuje prewencyjnie suplement. Podejrzenie salmonelli

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Orkla Care S.A. prewencyjnym wycofaniu z obrotu produktów marki Colon.

Wycofanie jest związane z ogniskiem zatruć u ludzi wywołanych bakterią Salmonella w Danii, którego prawdopodobnym źródłem jest spożycie kapsułek marki Husk zawierających składnik roślinny Psyllium husk (łupina nasienna babki jajowatej).

Prewencyjne wycofanie

Firma Orkla Care S.A. poinformowała, że produkty marki Husk obecne na rynkach skandynawskich, oraz suplement diety marki Colon, sprzedawany w Polsce, zawierają składnik Psyllium husk (łupina nasienna babki jajowatej) pochodzący z tego samego źródła.

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów, zgodnie z zasadą ostrożności, pomimo braku dowodów potwierdzających, że produkty marki Colon mogą być niebezpieczne, firma podjęła decyzję o prewencyjnym wycofaniu wszystkich produktów tej marki.

Chodzi o produkty:

Colon C (100g)

Colon C (200g)

Colon C (250g)

Colon Slim (300g)

Colon Men (200g)

Colon Ibesol (150g)

Można otrzymać należność

Firma Orkla Care S.A. niezwłocznie po otrzymaniu informacji od duńskiego producenta suplementów diety marki Colon, w dniu 16.04.2021 r. rozpoczęła procedurę wycofania produktów z obrotu handlowego.

Jednocześnie firma informuje, że jeśli konsument kupił preparat Colon C, Colon Slim, Colon Men lub Colon Ibesol z datą ważności przypadająca na okres od kwietnia 2021 do kwietnia 2023, jest proszony o wyrzucenie produktu.

Oferuje zwrot należności.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu.

Preparaty są stosowane do regulacji pracy jelit, zapobieganiu zaparciom i oczyszczaniu organizmu.