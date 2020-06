GIF: leki Monural i Uromaste z zakazem wprowadzania do obrotu

Decyzje zostały podjętę w związku z informacją o wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia publicznego (Fot. Archiwum)

GIF wydał decyzję o czasowym zakazie wprowadzania do obrotu oraz wycofanie z obrotu wszystkich serii leku Monural (Fosfomycinum), granulat do sporządzania roztworu doustnego, 2 g. oraz wszystkich serii leku Uromaste (Fosfomycinum), granulat do sporządzania roztworu doustnego, 2 g.

GIF wydał decyzję o czasowym zakazie wprowadzania do obrotu oraz wycofanie z obrotu wszystkich serii leków: Monural (podmiot odpowiedzialny: Zambon S.p.A. Włochy) oraz Uromaste (podmiot odpowiedzialny: Labiana Pharmaceuticals, S.L.U., Hiszpania) w związku z powzięciem informacji o wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia publicznego. 9 czerwca 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą dot. pozwoleń na dopuszczenie do obrotu zawierających fosfomycynę leków, które zawierają substancje czynne „sól wapniowa fosfomycyny, sól disodowa fosfomycyny, sól sodowa fosfomycyny i trometamol fosfomycyny”. Decyzja została wydana na podstawie wniosków z oceny naukowej przeprowadzonej przez CHMP. Leki Monural oraz Uromaste zawierają fosfomycynę w postaci fosfomycyny z trometamolem i zostały wymienione w załączniku IC do decyzji wykonawczej KE, zawierającym wykaz leków do obrotu w procedurze krajowej, w przypadku których zaleca się zawieszenie pozwolenia.

