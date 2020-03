GIF o przygotowaniu środka ochronnego przez apteki

Apteki posiadające izby recepturowe mogą użyć spirytusu konsumpcyjnego do sporządzania leku aptecznego - informuje w komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Wobec wprowadzenia stanu epidemii na terenie Polski oraz ze względu na duże zapotrzebowanie na środki dezynfekujące przeznaczone do stosowania na skórę, GIF informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą przygotowywać lek apteczny na podstawie monografii narodowej Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego, rektyfikowanego o zawartości 95% alkoholu etylowego, który został prawidłowo, tj. legalnie wprowadzony do obrotu na terytorium RP, o udokumentowanym pochodzeniu.

Możliwość przygotowywania i wydawania środków dezynfekujących na bazie spirytusu konsumpcyjnego jest ograniczona do czasu odwołania stanu epidemii.