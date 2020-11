GIF przypomina o komunikacie ws. wytwarzania tlenu medycznego

15 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie zasad wytwarzania tlenu medycznego w okresie epidemii - przypomina GIF. Możliwe to jest na instalacjach przeznaczonych do wytwarzania tlenu technicznego.

Wydanie komunikatu umożliwia wytwarzanie tlenu medycznego na instalacjach przeznaczonych do wytwarzania tlenu technicznego oraz napełniania tlenem medycznym butli stosowanych dotychczas do napełniania tlenem technicznym.

Wytwórcy, którzy dopełnili formalności wskazane w ww. komunikacie oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, dokonali niezbędnych zmian w dokumentacji rejestracyjnej mogą przystąpić do wytwarzania tlenu medycznego na instalacjach, które dotychczas były przeznaczone do wytwarzania tlenu technicznego oraz napełniania tlenem medycznym butli przeznaczonych dotychczas do tlenu technicznego.

W celu przyspieszenie swoich działań, mogą zastosować się do Wytycznych Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków w zakresie wymogów regulacyjnych dla produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi dotyczących wytwarzania produktów leczniczych wykorzystywanych w leczeniu COVID-19, dopuszczających przeprowadzenie maksymalnie uproszczonej kwalifikacji instalacji oraz walidacji procesu wytwarzania.

Więcej: www.gov.pl/web/gif