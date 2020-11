GIF przypomina pacjentom, jak bezpiecznie kupować leki

Kupuj leki tylko w aptece ogólnodostępnej, jeśli dokonujesz zakupu przez internet, upewnij się, że apteka działa legalnie i prowadzi jednocześnie sprzedaż stacjonarną - przypomina pacjentom GIF.

Nie daj się oszukać nieuczciwym sprzedawcom oferującym różnego rodzaju leki, preparaty chroniące przed zarażeniem wirusem. Stosowanie leków niewiadomego pochodzenia naraża Twoje zdrowie i życie - ostrzega GIF.

Pamiętaj, że kupując lek niewiadomego pochodzenia możesz kupić lek sfałszowany, a to może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich - zwraca się do pacjentów.

Jeśli chodzi o zdrowie nie warto ryzykować. Dlatego lepiej kupować leki tam, gdzie mamy pewność ich legalnego pochodzenia.