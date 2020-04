GIF: serie produktu na astmę wycofane z obrotu

Decyzją GIF z obrotu zostały wycofane serie leku Montelukast Bluefish (Montelukastum), 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, podmiot odpowiedzialny, Bluefish Pharmaceuticals AB, Szwecja.

Wycofane serie:

numer serii: 19E528, data ważności: 31.03.2023

numer serii: 19E529, data ważności: 31.03.2023

numer serii: 19E530, data ważności: 31.03.2023

numer serii: 19E531, data ważności: 31.03.2023

Dnia 22 kwietna prezes URPL zawnioskował do GIF o wycofanie z obrotu ww. serii leku w związku ze stwierdzeniem niezgodności pomiędzy treścią opakowania zewnętrznego, a zapisem zatwierdzonej w ChPL i zatwierdzonym oznakowaniem opakowania zewnętrznego.

Zgodnie z ChPL i zatwierdzonym oznakowaniem opakowania zewnętrznego lek Montelukast Bluefish, 5 mg, jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 6 do 14 lat. Opakowanie zewnętrzne produktu dostępnego na rynku zawiera informację, iż produkt jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wielu do 2 do 5 lat.