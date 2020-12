GIF ws. wniosków o wywóz midazolamu i fentanylu

We wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych zawierających substancje czynne midazolam i fentanyl należy umieścić informację o kodzie EAN leków wskazanych we wniosku.

W związku z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2020 r. nowym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wskazane zostały produkty lecznicze w postaci roztworu do wstrzykiwań zawierające substancje czynne midazolam i fentanyl, GIF prosi o umieszczenie we wniosku o wydanie pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych informacji o kodzie EAN produktów leczniczych wskazanych we wniosku.

Pozwolenia na przywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz pozwolenia na wywóz albo na wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych wydawane są na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.

