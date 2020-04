GIS: farmaceuci objęci krótszym okresem kwarantanny

Farmaceuci zostali dopisani do wykazu osób istotnych dla funkcjonowania państwa. Zostali objęci krótszym okresem kwarantanny w celu szybszego powrotu do pracy - informuje GIS.

NIA opublikowała pismo GIS skierowane do prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej:

"Odpowiadając na prośbę z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie skrócenia kwarantanny dla odbywających ją farmaceutów, w celu wcześniejszego powrotu do pracy, uprzejmie informuję, że grupa zawodowa farmaceutów została dopisana do wykazu osób istotnych dla funkcjonowania państwa, w celu wcześniejszego powrotu do pracy" - czytamy.

NIA przypomina także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa z 17 kwietnia br.:

1. Osoby szczególnie ważne w systemie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

- Pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci;

- Pracownicy laboratoriów i nadzoru epidemiologicznego PIS;

- Pracownicy służb mundurowych, w pierwszej kolejności SG, Policja, SOP, PSP;

- Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i przedstawiciele władz centralnych w tym Prezydent, Członkowie Rządu, Parlamentarzyści, centralne organy administracji, wojewodowie;

- Pracownicy odpowiedzialni za obsługę infrastruktury krytycznej (IK), w tym kluczowi pracownicy krytycznych obiektów operatorów sieci dystrybucyjnych;

- Pracownicy odpowiedzialni za obsługę pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym.

2. Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego

- Dostarczenie jednoznacznej informacji dot. postępowania (oddzielny numer telefonu);

- Wdrożenie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej;

- Decyzje o zakończeniu/ skróceniu kwarantanny podejmuje państwowy inspektor sanitarny. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.