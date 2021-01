II edycja programu certyfikacji żywieniowej

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) rozpoczyna II edycję programu Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie.

Inicjatywa programu ma na celu upowszechnić w szpitalach dobre praktyki żywienia klinicznego i dać szanse pacjentom na poprawę stanu odżywienia podczas walki z chorobą. Docelowo tak jak miało to miejsce w poprzedniej edycji, POLSPEN będzie prowadził edukację w polskich szpitalach i nadawał certyfikaty szpitalom, które spełniają kryteria dobrej praktyki żywienia klinicznego.

Rada ekspertów zaangażowana w projekt będzie sprawdzać m.in. czy leczenie żywieniowe jest dostępne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i jest dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego, czy personel szpitala dokonuje regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta i czy szpital dostarcza pacjentom indywidualne diety doustne i chroni czas na posiłki. Przestrzeganie tych wymogów będzie miało pozytywny wpływ na szpitale, jak i na pacjentów. Zmniejszą się koszty leczenia oraz czas pobytu pacjenta w szpitalu, leczenie żywieniowe prowadzi również do zmniejszenia ilości powikłań, a co najważniejsze do zmniejszenia umieralności pacjentów z powodu niedożywienia.

Żywienie kliniczne w szpitalach to nie tylko korzyści w budżetowaniu i poprawie jakości leczenia, ale także szansa dla każdego pacjenta na szybszy powrót do zdrowia. Realizacja praw pacjenta podnosi wizerunek szpitala jako jednostki przyjaznej dla pacjenta.

W poprzedniej edycji wzięły udział 64 szpitale w tym 27 zostało nagrodzone certyfikatami. Pomimo sporego zainteresowania, pierwsza edycja pokazała, że jest jeszcze wiele rzeczy, nad którymi polskie szpitale pod względem żywienia klinicznego muszą popracować, dlatego liczymy na duże zaangażowanie w tej edycji.

Program Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie angażuje wiele instytucji i środowisk. Swojego wsparcia w II edycji udzielili: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych oraz Stowarzyszenie „Apetyt na życie”.

Więcej informacji o programie na stronie www.leczenieprzezzywienie.org