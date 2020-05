Informacja ws. dostępu do Portalu NFZ i uprawnień do pobierania numerów recept

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydał komunikat w sprawie uzyskania przez farmaceutów dostępu do Portalu Personelu NFZ i uprawnień do pobierania numerów recept.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którą farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę pro auctore i pro familiae, w Portalu Personelu wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą nowej grupie osób uprawnionych t.j. farmaceutom, składanie wniosków celem uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz wniosków o uprawnienie do pobierania numerów recept (papierowych) nadawanych przez dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wdrożenie zmiany w SI NFZ w zakresie umożliwienia pobierania zakresów numerów recept (papierowych) przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty planowane jest do dnia 30 maja 2020 r.

Jednocześnie Fundusz wskazuje, że recepty refundowane są wystawianie w postaci elektronicznej, a tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawowo w postaci papierowej.

Przypomina, że obecnie możliwe jest uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept wyłącznie na podstawie wniosków podpisanych przez wnioskodawcę (w tym m.in. przez farmaceutę) z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonych wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

W takim przypadku wnioskodawca jest zwolniony: ze złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i wniosku o uprawnienia do pobierania numerów recept w formie papierowej oraz z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału NFZ, pod warunkiem przekazania w załącznikach do wniosków elektronicznych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe (skan Prawa Wykonywania zawodu, specjalizacji).

Więcej: w.nfz-lodz.pl