Informacje ws. kursów z kwalifikowania do szczepień i ich wykonywania

Naczelna Izba Aptekarska informuje o zmianie formy zgłoszenia na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień p/ covid-19. Podaje też terminy kursów.

Zmiana formy zgłoszenia

Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w formularzu zgłoszeniowym

Termin szkolenia – informację, o terminie szkolenia teoretycznego farmaceuci otrzymają drogą mailową z CMKP – prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.

Najbliższy termin szkolenia odbędzie się w dniach 22-26.04.2021 r.

Aby zarejestrować się na podany termin, zgłoszenie powinno zostać przesłane 21.04.2021 r. do godz. 11.30. Wszystkie zgłoszenia przesłane po godz. 11.30, zostaną uwzględnione w kolejnym terminie szkolenia, który wyznaczy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną organizowaną we wskazanych uczelniach

Nabór w toku

Kurs teoretyczny w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego dla farmaceutów, którzy uczestniczyli/uczestniczą w kursie uprawniającym do wykonywania szczepień przeciw COVID-19

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego z wykonywania szczepień farmaceuci zostaną poinformowani drogą mailową przez CMKP o terminie szkolenia teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego.

Nabór na kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID – 19 dla farmaceutów jest w toku.

Kursy do kwalifikacji do szczepień

NIA przekazała też informacje dotyczące zgłoszenia na kurs teoretyczny w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw covid-19, dedykowanego wyłącznie farmaceutom, którzy nie uczestniczyli, ani nie planują uczestnictwa w szkoleniu z wykonywania szczepień przeciwko covid-19.

Część teoretyczna –rejestracja w tym zakresie została zakończona. NIA poinformujeo ustaleniu przez CMKP kolejnego terminu szkolenia.

Termin szkolenia – szkolenie odbędzie się w czwartek (22.04.2021 r.) w godzinach 12.00 – 18.00.

Kurs będzie miał charakter wyłącznie teoretyczny i będzie dostępny na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szkolenie jest niezależne od szkoleń dla osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciw COVID-19.