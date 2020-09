Instrukcja: jak otworzyć lub zamknąć okres rozliczeniowy?

Od kilku dni Śląski Oddział Wojewódzki NFZ testuje nowy sposób składania wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego - informuje Śląska Izba Aptekarska.

"Po zalogowaniu się do Portalu Świadczeniodawcy wybraniu szczegółów okresu rozliczeniowego i kliknięciu w link - Wnioski o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego - zostajemy przeniesieni do nowego okna. Aby stworzyć nowy wniosek należy kliknąć w przycisk - Stwórz wniosek o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego. Następnie pojawi się okno z wnioskiem do wypełnienia" - podpowiada Izba.

Składa się ono z kilku części:

- dane dotyczące wniosku,

- uzasadnienie,

- Import recept z pliku csv ( nowość, która rozwija się po kliknięciu Pokaż)

- dodaj receptę (nowość, która rozwija się po kliknięciu Dodaj receptę)

Całość instrukcji na stronie Izby: https://www.katowice.oia.pl/