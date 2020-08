Izba ostrzega: podają się za funkcjonariuszy CBŚ i próbują wyłudzić pieniądze

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie przestrzega przed oszustami dzwoniącymi do aptek i podającymi się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego.

- Wobec informacji, jaka dotarła do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie o próbie wyłudzenia pieniędzy od właściciela apteki przez osoby podające się za funkcjonariuszy CBŚ bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności - apeluje prezes ORA w Krakowie, Elżbieta Rząsa-Duran.

Według osoby, która mogła być potencjalną ofiarą proceder jest następujący:

do apteki dzwoni osoba podająca się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego z informacją, iż prowadzone jest dochodzenie w sprawie grupy przestępczej, stara się uzyskać dostęp do konta właściciela. Aptekarz jest informowany, że z racji prowadzonej akcji jest on zobowiązany do współpracy z organami ścigania. Wiarygodności dodaje fakt, iż dzwoniący dysponuje danymi osobowymi właściciela apteki, numerami kont, podaje nr sprawy, telefon właściciela. Rzekomy funkcjonariusz informuje, że aby potwierdzić wiarygodność można zadzwonić na nr 112 lub 997. Oszuści blokują telefon a połączenie na numer 112 lub 997 prawdopodobnie jest przekierowywana na telefon osoby potwierdzającej fałszywą tożsamość. Poleca ona współpracę i przelanie pieniędzy nie kontaktując się z bankiem oraz informuje, że w konsekwencji niepodjęcia współpracy może farmaceucie grozić kara więzienia.

- Apeluję o zachowanie ostrożności, informowanie policji o próbie wyłudzenia osobiście lub telefonicznie z innego numeru telefonu. Jednocześnie przypominam, że zarówno policja jak i inne służby nigdy drogą telefoniczną nie informują o prowadzonych akcjach - zaznacza prezes ORA.

Przypomina też, że w razie wątpliwości można, w tego typu sytuacjach, skonsultować się z prawnikiem Izby.

Więcej: oia.krakow.pl