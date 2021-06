Jak zwrócić tocilinizumab do hurtowni?

Jeśli szpital podjął decyzję o zwrocie leku RoActemra/Tocilinizumab, koniecznym jest złożenie podpisu przez kierownika apteki szpitalnej bądź działu farmacji szpitalnej pod odpowiednią deklaracją.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w sprawie zwrotu produktu leczniczego RoActemra/Tocilinizumab, stosowanego w terapii pacjent w z COVID-19, celem jego dalszej redystrybucji, Minister Zdrowia przedstawił schemat zwrotów.

1. Wszystkie podmioty lecznicze, które wyrażą potrzebę zwrotu produktu leczniczego RoActemra powinny przekazać taką informację na adres mailowy: Covid.mz@urtica.pl.

Możliwość zwrotu dotyczy wyłącznie produkt w pełnowartościowych, tj.:

- w nieuszkodzonym opakowaniu,

- prawidłowo przechowywanych,

- nienoszących śladów naruszeń,

otrzymanych z hurtowni farmaceutycznej.

2. W odpowiedzi podmiot leczniczy otrzymuje do wypełnienia protokół, w którym zawiera informacje na temat lek w podlegających zwrotowi w zakresie: rodzaju produktu, ilości, serii oraz daty ważności. Dodatkowo szpital zobligowany jest do wpisania w protokole numeru dokumentu wydania z dostawy przedmiotowego produktu.

W przypadku, gdy podmiot podjął decyzję o zwrocie leku, koniecznym jest złożenie podpisu przez kierownika apteki szpitalnej bądź działu farmacji szpitalnej pod następującą deklaracją:

"Oświadczam, że zwracane produkty były przechowywane zgodnie z warunkami dopuszczenia do obrotu, nie zawierają widocznych wad i nie podlegały dalszej dystrybucji".

To świadczy, że w czasie ich przechowywania nie doszło do ich naruszenia, nie stwierdzono wady jakościowej produktu, zaświadcza się że produkt jest w pełni wartościowy i może być stosowany u pacjenta. W przypadku wątpliwości ze strony hurtowni farmaceutycznej, co do warunków przechowywania lek w, wymagane jest przesłanie wydruku temperatury lub w przypadku braku możliwości wygenerowania wydruku, przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego przechowywanie zgodnie z warunkami określonymi przez wytwórcę.

3. Zwroty produkt w mogą być dokonywane w terminie 60 dni od daty dostawy produktu do podmiotu leczniczego. Wskazany termin nie dotyczy sytuacji likwidacji lub zamknięcia oddziału COVID-owego.

4. Następnie hurtownia farmaceutyczna weryfikuje poprawność informacji przedstawionych w protokole. W przypadku pozytywnej oceny, szpital otrzymuje informację mailową o możliwości zwrotu produktów oraz terminie ich odbioru.

Jednocześnie Minister Zdrowia wskazuje również na konieczność transparentnego oszacowania zapotrzebowania na przedmiotowy produkt leczniczy oraz właściwego dysponowania nim w szpitalach. W przypadku prowadzenia nieracjonalnej gospodarki lekami Minister Zdrowia podejmie stosowne kroki.