Jakich leków brakuje w Polsce? Jest nowa lista

Ukazała się marcowa lista leków deficytowych. Jest krótsza o 5 pozycji od poprzedniej. Są na niej kolejne pozycje, ale kilka też usunięto.

Minister zdrowia opublikował obwieszczenie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W wykazie znajdują się 372 pozycje leków w różnych opakowaniach postaciach i dawkach. W porównaniu do wykazu z 19 stycznia 2021 r. to o 5 pozycji mniej.

Co dodano?

Na listę został dopisany lek Enstilar stosowany w łuszczycy: Enstilar (Calcipotriolum + Betamethasonum) piana na skórę (50 mcg + 0,5 mg)/g 1 poj. 60 g, kod EAN: 05909991283599

Jeden gram piany na skórę zawiera 50 mikrogramów kalcypotriolu (Calcipotriolum) w postaci kalcypotriolu jednowodnego i 0,5 mg betametazonu (Betamethasonum) w postaci betametazonu dipropionianu.

Kalcypotriol pomaga przywrócić prawidłowe tempo wzrostu komórek skóry, a betametazon działa przeciwzapalnie.

Lek Enstilar stosuje się w leczeniu miejscowym łuszczycy zwyczajnej u dorosłych. Lek należy stosować na obszar skóry dotknięty chorobą raz na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 4 tygodnie. Maksymalna dawka dobowa produktu Enstilar nie powinna być większa niż 15 g, czyli np.jedno opakowanie 60 g powinno wystarczyć na przynajmniej 4 dni stosowania.

Insuliny też dopisano

W wykazie znalazły się też dwie dodatkowe insuliny:

Insulin aspart Sanofi (Insulinum aspartum roztwór do wstrzykiwań 100 j./ml 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar, kod EAN: 05909991429171)

Jeden ml zawiera 100 jednostek (co odpowiada 3,5 mg) insuliny aspart, wytwarzanej metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.

Produkt jest wskazany w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 1rok i powyżej.

Liprolog Junior KwikPen (Insulinum lisprum roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy 3 ml, kod EAN: 05907677973123)

Preparat jest podawany do leczenia cukrzycy u osób dorosłych i dzieci, które wymagają stosowania insuliny do utrzymania prawidłowej homeostazy glukozy. Liprolog jest również wskazany do wstępnej stabilizacji cukrzycy.

Co usunięto?

Z listy usunięto też dwa produkty.

Lonquex Lipegfilgrastimum (roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strzyk. 0,6 ml, kod EAN: 05909991072469)

Każda ampułko-strzykawka zawiera 6 mg lipegfilgrastymu w 0,6 ml roztworu. Filgrastym (rekombinowany metioninowy ludzki czynnik stymulujący tworzenie koloniigranulocytów jest wytwarzany w komórkach Escherichia coli techniką rekombinacji DNA.

Lek jest stosowany do skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Tegretol CR 200 Carbamazepinum (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg 50 tabl., kod: EAN: 05909990120215)

Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 200mg karbamazepiny (Carbamazepinum).

Wskazaniem do stosowania jest padaczka:

- napady częściowe złożone lub proste

- napady uogólnione toniczno-kloniczne. Mieszane postaci napadów.

Tegretol CR200 można stosować zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym