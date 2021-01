Kalisz: Izba zbiera chętnych do uzyskania uprawnienia

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko farmaceuty zainteresowanego uzyskaniem w/w uprawnień (fot. Pixabay)

Kaliska OIA prosi zainteresowanych uzyskaniem uprawnienia do wykonywania szczepień p/ COVID-19 do przesyłania zgłoszeń do 22 stycznia. Na chwilę obecną nie ma jeszcze szczegółowych danych, ilu farmaceutów jest zainteresowanych szkoleniem. - Będziemy nimi dysponować w przeciągu kilkunastu dni - zapowiada prezes NIA.

W związku z procedowaną aktualnie przez rząd nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych, farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia przeciw koronawirusowi zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19. "W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do członków Kaliskiej OIA zainteresowanych uzyskaniem uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 do przesyłania zgłoszeń na adres: kalisz@oia.org.pl do dnia 22 stycznia do godz. 12.00" - napisano w komunikacie. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko farmaceuty zainteresowanego uzyskaniem w/w uprawnień. "Przesłane przez Państwa informacje pozwolą określić wielkość zainteresowania farmaceutów przeprowadzaniem szczepień przeciw COVID-19 na terenie Kaliskiej OIA" - dodaje Izba. Komunikat kaliskiej OIA jest odpowiedzią na informację NIA. - Aby określić zainteresowanie farmaceutów szkoleniem na poziomie ogólnopolskim oraz w skali poszczególnych województw, Okręgowe Izby Aptekarskie właśnie rozpoczęły akcję koordynującą proces naboru chętnych do wykonywania szczepień, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą mogli czynnie zaangażować się w ten proces. Uzyskane dane zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia, co umożliwi efektywną współpracę z jednostkami administracji publicznej w tym zakresie - mówi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA. Dodaje, że w związku z rozpoczęciem akcji naborów w poszczególnych Okręgowych Izbach Aptekarskich, na chwilę obecną nie posiada jeszcze szczegółowych danych, ilu farmaceutów jest zainteresowanych szkoleniem z tego zakresu. - Będziemy nimi dysponować w przeciągu kilkunastu dni - zapowiada. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia, bezpłatne szkolenia farmaceutów uprawniające do wykonywania szczepień ochronnych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, mogą rozpocząć się z końcem lutego lub początkiem marca br. Szkolenie będzie miało charakter hybrydowy tzn. złożony z części teoretycznej on-line oraz części praktycznej. Część praktyczna zrealizowana zostanie przy współpracy z uczelniami, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub położnictwo, natomiast Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiadać będzie za przygotowanie kursu. Na chwilę obecną nie ma ustalonego terminu rozpoczęcia szczepień przez farmaceutów.

