Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Jakie wnioski będą oceniane?

14 września eksperci Rady Przejrzystości AOTMiT ocenią kolejne technologie lekowe. Wśród nich m.in. terapie w leczeniu czerniaka, cukrzycy i stwardnienia rozsianego.

Rada przygotuje stanowiska w sprawie oceny leków:

- Opdivo (niwolumab) + Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)”;

- Quinsair (levofloxacinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych Pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E 84)”;

- Forxiga (dapagliflozinum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek przeciwcukrzycowy, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

- potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub

- uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub

- obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej:

wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet,

dyslipidemia,

nadciśnienie tętnicze,

palenie tytoniu,

otyłość.

Przygotuje też opinię w sprawie zasadności stosowania octanu glatirameru oraz interferonu beta w populacji poniżej 12 roku życia w ramach programu lekowego B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego”.

Eksperci zajmą się również wnioskami w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

- Nexavar (sorafenib) we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22);

- Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry (ICD-10: C44.7);

- Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: gruczolakorak przewodowy trzustki (ICD-10: C25);

- Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) w ramach I linii leczenia.