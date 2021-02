Koniec składania zapotrzebowań na środki ochrony dla aptek

Udostępniany z poziomu centralnego asortyment może być traktowany wyłącznie jako dodatkowe wsparcie - informuje MZ (fot. Pixabay)

1 lutego br. została wyłączona aplikacja umożliwiająca przesyłanie zapotrzebowań na środki ochrony osobistej. Zamówienia na płyny do dezynfekcji i maski złożone do 1 lutego zostaną zrealizowane do końca marca.

Jak dodaje w komunikacie resort zdrowia, pracodawcy są zobowiązani do zabezpieczenia zatrudnianego personelu w środki ochrony indywidualnej. Udostępniany z poziomu centralnego asortyment może być traktowany wyłącznie jako dodatkowe wsparcie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus