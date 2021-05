Kosmetyki pod lupą inspekcji: żel pod prysznic chroniący skórę przed smogiem

Analizując informacje o składzie surowcowym produktów zawarte na opakowaniach kosmetyków, sprawdzono, czy nie zawierają one substancji niedozwolonych (takich jak: antybiotyki, atropina, benzen, chlor etc.

Inspekcja Handlowa zbadała w II i IV kwartale 2020 r. rynek kosmetyków.

Badano ich oznakowanie - czy konsumenci otrzymują niezbędne informacje w języku polskim, prawidłowość obrotu tzn. czy na opakowaniu w wykazie składników nie znajdują się takie, które są niedozwolone, oraz czy informacja producenta typu „lśniące włosy” ma rzeczywiste „pokrycie” w dokumentacji i odpowiednich badaniach.

Brak odpowiedniego oznakowania

W sumie inspektorzy ocenili oznakowanie 953 partii produktów. Ze względu na brak lub nieprawidłowe oznakowanie zakwestionowano 92 partie kosmetyków, tj. 9,6 proc., w tym, m.in z powodu braku lub niewłaściwej informacji dotyczącej wykazu składników, funkcji produktu, szczególnych środków ostrożności, daty minimalnej trwałości, osoby odpowiedzialnej, kraju pochodzenia, numeru partii (niektóre kosmetyki nie miały kilku z wymaganych informacji).

32 partie zakwestionowano ze względu na brak oznakowania w języku polskim.

Kontrola w zakresie zakazu stosowania niektórych substancji

Analizując informacje o składzie surowcowym produktów zawarte na opakowaniach kosmetyków, sprawdzono, czy nie zawierają one substancji niedozwolonych (takich jak: antybiotyki, atropina, benzen, chlor etc., substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania (takich jak np. amoniak w farbach do włosów), barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Inspektorzy IH sprawdzili również, czy przedsiębiorcy udostępniają na rynku produkty kosmetyczne po upływie daty minimalnej trwałości.

U czterech przedsiębiorców stwierdzono 23 partie przeterminowanych kosmetyków.

Deklarują coś, czego nie ma

Ponadto inspektorzy sprawdzali oświadczenia marketingowe (ang. claims) , czy przedsiębiorcy nie stosują określeń, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli i innych znaków, które np.: są wymagane przepisami prawa, a więc ich przytaczanie jest zbędne, wskazują na szczególne cechy produktu, które mogą świadczyć o innych właściwościach produktu lub sugerują działanie lecznicze lub biobójcze.

W tym zakresie sprawdzono 811 partii produktów wnosząc zastrzeżenia do 16 z nich.

Przykładowe sytuacje to emulsja do ciała z olejkiem arganowym, którego brakowało w składzie lub żel pod prysznic chroniący skórę przed smogiem.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 11 decyzji nakładających kary pieniężne w łącznej kwocie 11 680 zł, wszczęcia 9 nowych postępowań, natomiast w przypadku 8 przedsiębiorców trwa postępowanie.