KOWAL ws. przywracania statusu leku w PLMVS

Fundacja KOWAL przypomina o procedurze przywracania produktów leczniczych (zmiany statusu leku na AKTYWNY). Wskazuje, że apteki, hurtownie, szpitale mają dostęp w tym zakresie m.in. do trzech głównych procesów.

Zespół Fundacji KOWAL informuje, że odnotował w ostatnim czasie zwiększenie liczby zapytań o proces przywracania produktów leczniczych (zmiany statusu leku na AKTYWNY) dlatego przypomina, że Użytkownicy (apteki, hurtownie, szpitale) mają dostęp m.in. do trzech głównych procesów:

• Weryfikacja – odpytanie Systemu o autentyczność danego opakowania, bez zmiany jego statusu.

• Wycofanie/wydanie - weryfikacja danego opakowania oraz zmiana jego statusu z AKTYWNY na WYCOFANY.

• Przywrócenie / Anulowanie Wycofania/Wydania – zmiana statusu danego opakowania z WYCOFANY na AKTYWNY. Ten proces jest możliwy, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w Artykule 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161. Zgodnie z nimi, lek może zostać przywrócony TYLKO przez Użytkownika, który dokonał wycofania/wydania danej paczki, nie później niż 10 dni od dnia wycofania/wydania.

KOWAL zaznacza, że produkt wycofany/wydany z systemu PLMVS po upływie 10 dni nie może być przywrócony do systemu, czyli jego status pozostanie wycofany/wydany.

Z kolei zwracając lek do hurtowni należy pamiętać o zmianie statusu leku na AKTYWNY, w innym przypadku hurtownia może odrzucić zwrot. Opisany powyżej limit czasowy 10 dni płynie od momentu wycofania danego leku, dlatego KOWAL sugeruje, aby nie zwlekać z przywróceniem statusu produktu w systemie PLMVS.

Przypomina zarazem, że możliwość przywrócenia statusu danego opakowania na AKTYWNY dostępna jest również na stronie Graficznego Interfejsu Użytkownika, w zakładce Numery Seryjne. Dostęp do tej strony mają tylko Użytkownicy, którzy posiadają na danym komputerze zaimportowany certyfikat dostępowy do PLMVS. Wpisując we wskazane miejsca właściwe dane produktu można dokonać procesu Cofnij wydanie pojedynczego opakowania.

Więcej: nmvo.pl