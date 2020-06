Łódzki WIF w sprawie wycofanych serii leku

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazał do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wyjaśnienie dotyczące produktów leczniczych: Monural (Fosfomycinum) oraz Uromaste (Fosfomycinum). Precyzuje, że wycofano jedynie leki w dawce 2g.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wycofania z obrotu produktów leczniczych Monural (Fosfomycinum), granulat do sporządzenia roztworu doustnego, oraz Uromaste (Fosfomycinum) granulat do sporządzania roztworu doustnego, WIF zwraca się z prośbą o przekazanie do aptek informacji, iż Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wycofał z obrotu produkty jedynie w dawce 2g.

Produkty w dawce 3g nadal pozostają w obrocie.

