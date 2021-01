Małoletni mogą już samodzielne przebywać na świeżym powietrzu

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchyla paragraf 9. Nakładał on ograniczenie w samodzielnym przemieszczaniu się osób poniżej 16 lat.

4 stycznia br. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowelizacja rozporządzenia uchyla paragraf 9. Nakładał on ograniczenie w samodzielnym przemieszczaniu się osób poniżej 16 lat.

Stanowił, iż "do 17 stycznia 2021r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii".

Zmiana więc umożliwia osobom do 16. roku życia samodzielne przebywanie na świeżym powietrzu.

