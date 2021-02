Marcowy projekt listy leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2021 roku.

Jak dodaje resort zdrowia, nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

Uwagi do projektu obwieszczenia można wysyłać wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 17 lutego 2021 r. (środa) do godziny 14:00.

Projekt zawiera załączniki z wykazem leków dostępnych w refundacji aptecznej, programów lekowych i chemioterapii, a także bezpłatne leki dla seniorów i dla kobiet w ciąży.

Poprzednia lista leków refundowanych weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Wtedy refundacją zostały objęte kolejne 3 nowe wskazania w ramach programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34):



- Keytruda (pembrolizumab) Leczenie w skojarzeniu z chemioterapią niedrobnokomórkowego

raka płuca o typie płaskonabłonkowym lub niepłaskonabłonkowym z ekspresja PDL-1 <50%

- Tagrisso (ozymertynib) I linia leczenia nie drobnokomórkowego raka płuca (chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu płuca)

- Imfinzi (durwalumab) Leczenie konsolidujące chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Z kolei w programie lekowym B.65. leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD-10 C91.0), od 1 stycznia 2021 r. refundacją zostały objęte dwa nowe leki:

- Besponsa – (inotuzumab ozogamycyny) - we wskazaniu leczenia dorosłych pacjentów chorych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22, z lub bez chromosomu Filadelfia

- Blincyto – (blinatumomabum) – we wskazaniu leczenia blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (dzieci) oraz leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową.

