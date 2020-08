Minister Zdrowia wydał komunikat ws. dostępności 5 leków

Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Nitrendypina Egis, Pregnyl, Alvesco, Dilzem, Oxycardil.

Na podstawie informacji od podmiotów odpowiedzialnych dostarczających wymienione produkty lecznicze na polski rynek farmaceutyczny, Minister Zdrowia informuje:

W związku z problemami podmiotu odpowiedzialnego w zapewnieniu dostaw produktu leczniczego Nitrendypina Egis do Polski, Minister Zdrowia zwrócił się do Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii o opinię w zakresie wskazania alternatywnych technologii lekowych możliwych do zastosowania w danych wskazaniach.

Zgodnie z opinią nitrendypina może być zastąpiona, pod nadzorem lekarza, przez inny lek z tej samej grupy (blokery kanału wapniowego) lub przez leki hipotensyjne z innych grupy.

W związku z powyższym zaleca się, by pacjenci skonsultowali się z lekarzem celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej.

Ponadto Minister Zdrowia mając na uwadze zdrowie i życie polskich pacjentów, w szczególności tych, u których niemożliwe jest zastosowanie alternatywnych technologii lekowych, wydał zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów z ww. substancją w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne czyli w procedurze tzw. „importu interwencyjnego”.

Pierwsze dostawy nitrendypiny sprowadzanej z zagranicy planowane są na przełomie sierpnia i września 2020 r.

W przypadku leku Pregnyl, podmiot odpowiedzialny zgłosił prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych stałe wstrzymanie w obrocie przedmiotowego produktu leczniczego. Jest to globalna decyzja podmiotu odpowiedzialnego.

W związku z powyższym pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej.

W związku z problemami podmiotu odpowiedzialnego w zapewnieniu dostaw leku Alvesco do Polski, mogą wystąpić tymczasowe problemy z dostępnością do przedmiotowego produktu leczniczego.

Konsultanci Wojewódzcy oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc zgodnie stwierdzili, iż w Polsce dostępne są alternatywne technologii lekowe, które mogą być zastosowane w danych wskazaniach, w przypadku wystąpienia trudności z nabyciem produktu leczniczego Alvesco.