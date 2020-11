MZ: leki niepodlegające finansowaniu w ramach RDTL

Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 26 listopada 2020 roku.

Na wykazie znajdują się 72 pozycje leków.

Komunikat jest wydany na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października2020 r. o Funduszu Medycznym.

Zgodnie z przepisami, w przypadku gdy koszt terapii danym lekiem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej w ujęciu rocznym, w danym wskazaniu, finansowanym przez wszystkich świadczeniodawców, przekracza 5% budżetu na ratunkowy dostęp do technologii lekowych w ramach Funduszu Medycznego, prezes NFZ przekazuje taką informację do ministra zdrowia.

Zgodnie z procedurą, jeśli następuje przekroczenie budżetu finansowania danego leku, podmiot odpowiedzialny powinien złożyć wniosek refundacyjny na daną terapię.

Lek przestaje być finansowany w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych jeśli:

- podmiot odpowiedzialny nie złożył wniosku albo nie uzupełnił braków formalnych wniosku o refundację

- została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o objęciu refundacją i ustalenia urzędowej ceny wszczęta z wniosku

- została wydana rekomendacja objęcia leku refundacją i ustalona urzędowa cena zbytu w odniesieniu do danej substancji czynnej w tym wskazaniu

- została wydana decyzja o odmowie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu.

