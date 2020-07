MZ o wznowieniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

Od 1 września 2020 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2020 roku - informuje resort zdrowia.

Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustali nowe terminy PESF oraz poinformuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego PESF, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu.

Informacja o nowych terminach PESF zostanie zamieszczona na stronie internetowej CEM.