MZ udostępnia kolejne interaktywne aplikacje

Resort opublikował kolejne interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze poruszanie się po statystykach.

Informacje dotyczące demografii, epidemiologii, prognoz epidemiologicznych oraz czynników ryzyka i profilaktyki są już dostępne na platformie internetowej Ministerstwa Zdrowia w tzw. Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych.

Aplikacje zostały przygotowane z wykorzystaniem najbardziej aktualnych dostępnych danych. Zawierają analizy z badania Global Burden of Disease, z wynikami udostępnionymi po raz pierwszy na poziomie województw. Ich stworzenie było możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Waszyngtońskim w Seattle.

Aplikacje są dostępne bez konieczności logowania – poprzez podstronę „Mapy potrzeb zdrowotnych 2020”. Po jej otwarciu widoczne są ikony obrazujących różne zakresy analiz, np. podstawowa opieka zdrowotna, leczenie szpitalne, sprzęt medyczny. Po kliknięciu w wybrany zakres świadczeń nastąpi przekierowanie do właściwej aplikacji lub raportu. Dzięki temu użytkownicy mogą samodzielnie, w prosty sposób zapoznać się z interesującymi ich informacjami.

U góry znajduje się pasek z zakładkami zawierającymi poszczególne analizy, natomiast z lewej strony – pole z filtrami umożliwiającymi wybranie konkretnego zakresu prezentowanych danych (rok, województwo, rozpoznanie, kadra medyczna itp). Możliwe jest także pobranie danych w formacie xlsx lub csv.

Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania, publikowane regularnie od 2015 roku, z najważniejszymi danymi o systemie ochrony zdrowia. Ich publikacja jest potrzebna do oceny sytuacji oraz zidentyfikowania obszarów, które wymagają zmian. Stanowią one bazę danych i analiz dla instytucji i osób z obszaru ochrony zdrowia m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, samorządów, dyrektorów szpitali czy przychodni.

Mapy potrzeb zdrowotnych są opracowywane przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.