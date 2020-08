MZ: zmiany w rozporządzeniu dot. uzyskania specjalizacji

Minister Zdrowia wydał zmieniony projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku ze wzrostem ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID-19 na terytorium Polski, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym w dziedzinie ochrony zdrowia (PESoz), realizując upoważnienie art. 34 ust. 6 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia odwołał wszystkie części PESoz we wszystkich dziedzinach, które miały się odbyć od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca w sesji wiosennej 2020 r., przedłużając jednocześnie wiosenną sesję egzaminacyjną 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. PESoz w sesji wiosennej 2020 r. zostaną wznowione od dnia 1 września 2020 r., zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy.

Mając na uwadze organizację sesji jesiennej PESoz oraz niezakończenie sesji wiosennej tego egzaminu pojawiła się konieczność wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego złożenie wniosków o przystąpienie do tego egzaminu w sesji jesiennej również osób, które obecnie uczestniczą w sesji wiosennej. Takie rozwiązanie pozwoli tym osobom w przypadku niezaliczenia tego egzaminu w sesji wiosennej na udział w najbliższej sesji bez konieczności oczekiwania na sesję wiosenną w 2021 r.

Jednocześnie koniecznym jest wprowadzenie regulacji dotyczącej zwrotu opłaty za sesję jesienną w przypadku gdy dana osoba zaliczy egzamin w całości lub w części w sesji wiosennej 2020 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedłożony projekt przewiduje, iż rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ze względu na cel, jakim jest konieczność jak najszybszego umożliwienia zainteresowanym złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., w związku z faktem, iż minister właściwy do spraw zdrowia, działając na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy, wydłużył do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do PESoz, który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r.

