Nadal można zamówić szczepionki p/ grypie

Przychodnie POZ i inne podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ mogą zgłaszać zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie dla pacjentów, którzy nie mieli możliwości nabycia ich we własnym zakresie - informuje resort zdrowia.

Składanie zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na portalu szczepionkanagrype.mz.gov.pl. Z jednego podmiotu może zostać złożone tylko jedno zapotrzebowanie zbiorcze.

Informacja w tej sprawie oraz instrukcja wypełnienia formularza został wysłana do wszystkich podmiotów leczniczych za pośrednictwem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI).

Resort Zdrowia, podkreśla konieczność transparentnego oszacowania zapotrzebowania na szczepionki dla pacjentów przez kierowników podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem braku możliwości zwrotu niewykorzystanych szczepionek

Ponadto Minister Zdrowia wyraża zgodę, by podmioty POZ/szpitale, którym pozostały niewykorzystane szczepionki przeciw grypie we wcześniejszych akcjach, mogły je wykorzystać do wyszczepienia pozostałych pacjentów bez względu na wiek.

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek przeciw grypie, Minister Zdrowia zastrzega możliwość częściowej realizacji zapotrzebowania.