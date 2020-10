Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości 12 października

12 października eksperci Rady Przejrzystości ocenią m.in. leki stosowane w raku nerki, piersi oraz w włóknieniu płuc.

Pełny program posiedzenia to:

- przygotowanie opinii w sprawie zasadności włączenia koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynnika VIII (OBIZUR), w ramach modułu 4 programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

- przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”

- przygotowanie opinii w zakresie zasadności finansowania badania krwiodawców w kierunku HEV.

- przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ISD-10 L40.0)”.

- przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

Opdivo (nivolumab) we wskazaniu: rak nerki (ICD10: C64) w I linii leczenia,

Yervoy (ipilimumab) we wskazaniu: rak nerki (ICD10: C64) w I linii leczenia,

Nerlynx (neratynib) we wskazaniu: nowotwór złośliwy piersi (sutka) HER2+.

Ofev (nintedanib) we wskazaniu: włóknienie płuc w przebiegu twardziny układowej (ICD10: J84.1).

- przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „Profilaktyki nowotworów głowy i szyi” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”.

Eksperci zajmą się również projektami programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.