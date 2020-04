Najnowszy test wiedzy. Odpowiedz na pytania

Kolejny test wiedzy do rozwiązania (fot. archiwum)

W jakiej postaci można stosować chlorowodorek prometazyny? Co to jest nebulizator? To dwa z 12 pytań w najnowszym teście wiedzy Aptekarza Polskiego.

Na czym polega efekt Dunninga-Krugera? Których substancji nie wolno podawać w formie nebulizacji?

- olejków eterycznych i naparów roślinnych

- dornazy alfa

- zawiesin

- hipertonicznej soli fizjologicznej Test wiedzy

