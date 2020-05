Najpóźniej 30 maja NFZ uruchomi opcję pobierania numerów recept przez farmaceutów

Wdrożenie zmiany w SI NFZ w zakresie umożliwienia przyjmowania wniosków od osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty planowane jest na dzień 20 maja 2020 roku (fot. archiwum)

W systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadzona zostanie funkcjonalność pozwalającą na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567) farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych dla siebie oraz małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej. Realizując uprawnienie w zakresie wystawiania recept w postaci papierowej, w systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadza się funkcjonalność pozwalającą na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept. Wdrożenie zmiany w SI NFZ w zakresie umożliwienia przyjmowania wniosków od osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty planowane jest na dzień 20 maja 2020 r., a możliwość pobierania zakresów numerów recept do dnia 30 maja 2020 r. Jednocześnie wskazujemy, że recepty refundowane są wystawianie w postaci elektronicznej, a tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawowo w postaci papierowej. W tym zakresie prace prowadzone są przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Więcej: https://www.nfz.gov.pl/

