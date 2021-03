Neuca wnioskuje o przejęcie kontroli na spółką

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek Grupy Neuca, której głównym obszarem działalności jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych, w tym w szczególności do aptek, o przejęcie kontroli nad jedną z gdyńskich spółek.

Koncentracja ma się dokonać w formie przejęcia kontroli przez Neuca S.A. nad Pomerania Investment S.A.

Neuca jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie i podmiotem dominującym grupy kapitałowej oferującej usługi i produkty na rynku zdrowia w Polsce.

Głównym obszarem działalności Grupy Neuca jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych, w tym w szczególności do aptek. Pozostała działalność grupy Neuca obejmuje sprzedaż hurtową farmaceutyków skierowaną do szpitali, sprzedaż produktów farmaceutycznych pod własną marką, wdrażanie własnych programów partnerskich dla aptek, świadczenia usług reklamowych i marketingowych oferowanych podmiotom rynku farmaceutycznego, świadczenie usług z zakresu telemedycyny, świadczenie usług w przychodniach medycznych, a także prowadzenie badań klinicznych.

Pomerania jest jednostką dominującą Grupy Pomerania i spółką holdingową posiadającą 1005 akcji Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. z siedzibą w Gdyni. TU Zdrowie jest zakładem oferującym ubezpieczenia zdrowotne (Dział II, grupa 2 - ubezpieczenia choroby) w Polsce.

Wcześniej Neuca poinformowała o inwestycji w firmę TU Zdrowie.

Transakcja zakłada objęcie przez NEUCA pakietu kontrolnego (50,2%) i jest warunkowa – to znaczy, że może zostać zrealizowana po uzyskaniu zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z zawartymi umowami, strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych do dnia 30 września 2021 roku.

"TU Zdrowie pozostaje specjalistycznym ubezpieczycielem zdrowotnym działającym niezależnie na rynku. Towarzystwo nadal będzie intensywnie rozwijało współpracę z brokerami i agentami w obszarze sprzedaży ubezpieczeń, jak i z placówkami medycznymi w obszarze realizacji usług medycznych, korzystając przy tym z zasobów i wieloletniego doświadczenia NEUCA w segmencie pacjenckim" - podkreślono.