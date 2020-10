NFZ: mogą wystąpić utrudnienia w systemie eZWM

W trakcie trwania prac konserwacyjnych mogą być niedostępne niektóre aplikacje (fot. Pixabay)

W związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, na dzień 30 września (środa) 2020 r. od godziny 20.00 do 1 października (czwartek) 2020 r. do godziny 04.00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ - informuje Fundusz.

W trakcie trwania prac mogą być niedostępne następujące aplikacje: - System obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne eZWM

- Kolejki Centralne

- Diagnostyka i Leczenie Onkologicznego

- Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń

- Informator o umowach

- Centralna Baza Endoprotezoplastyki

- Centralny Wykaz Świadczeniodawców

- System Rozliczeń Uzdrowisk

- Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki Jednocześnie NFZ informuje, że utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice dla tych systemów.

