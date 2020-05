NFZ: nowela zarządzenia. Ile za wykonanie testu i za teleporadę?

Prezes NFZ opublikował zmienione zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podaje Fundusz, niniejszym zarządzeniem zmodyfikowano postanowienia dotyczące produktów rozliczeniowych służących do rozliczania świadczeń udzielanych w punkcie pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz doprecyzowano przepisy określające osoby uprawnione do tych świadczeń.

Poza wyceną wykonania testu, prezes NFZ podał też wysokość świadczeń w ramach teleporady udzielanej za pośrednictwem platformy CSIOZ:

- Teleporada lekarza w godz. 8.00 - 18.00 w dni robocze została wyceniona na 34 zł

- Teleporada pielęgniarki w godz. 8.00 - 18.00 w dni robocze - 11 zł

- Teleporada lekarza w dni wolne od pracy oraz w godz. 18.01 - 7.59 w dni robocze - 40 zł

