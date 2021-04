NIA zaprasza farmaceutów na kurs. Temat: kwalifikowanie do szczepień

Ruszył nabór na kurs ws. przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19.

Kurs dedykowany jest wyłącznie farmaceutom, którzy nie uczestniczyli, ani nie planują uczestnictwa w szkoleniu z wykonywania szczepień przeciw COVID-19.

Ukończenie szkolenia będzie uprawniało wyłącznie do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Nie będzie uprawniało - jak podkreśla Naczelna Izba Aptekarska - do wykonywania szczepienia.

Szkolenie będzie miało charakter wyłącznie teoretyczny i będzie dostępne na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest też niezależne od szkoleń dla osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciw COVID-19.

Więcej: nia.org.pl