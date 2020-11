Nowa wersja SEZOZ. Co się zmieni?

5 listopada planowane jest uruchomienie nowej wersji Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ). Zmiany polegać będą m.in. na zmianie zakresu i sposobu raportowania wyrobów medycznych oraz dodaniu funkcjonalności raportowania środków ochrony osobistej.

Nowa wersja Systemu SEZOZ zostanie rozszerzona o funkcjonalność polegającą na zasilaniu danymi z RPWDLa, oraz objęciu obowiązkiem raportowania także praktyk lekarskich, pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych.

W ramach wprowadzonych zmian zaprojektowany został i udostępniony zostanie nowy formularz zbiorczy z listą wyrobów medycznych służący do raportowania wyrobów medycznych, obejmujący następujące dane:

- Rodzaj wyrobu medycznego,

- Miejsce stacjonowana wyrobu,

- Nazwa handlowa,

- Model,

- Numer seryjny,

- Producent,

- Rok produkcji,

- Przewidywany okres eksploatacji wyrobu medycznego, zgodny z zaleceniami wytwórcy,

- Źródło sfinansowania zakupu,

- Liczba badań albo zabiegów wykonanych przy użyciu wyrobu medycznego w roku poprzednim.

W przypadku wyrobów medycznych przesyłane będzie jedno zgłoszenie per wyrób medyczny - analogicznie jak odbywało się to dotychczas.

Dla każdego wyrobu będzie należało podać miejsce jego stacjonowania z dokładnością do komórki org. (w przypadku, gdy jednostka nie posiada komórek to z dokładnością do jednostki organizacyjnej), a w przypadku praktyk wskazywany będzie jedynie adres miejsca udzielania świadczeń/praktyk. Zgłoszenie wyrobu można będzie zaktualizować bez potrzeby wycofywania aktualnego zgłoszenia.

W zakresie środków ochrony osobistej powstanie całkowicie nowy moduł wraz z listą środków, listą historycznych środków i formularzem umożliwiającym raportowanie takich danych jak:

- Rodzaj środka ochrony osobistej,

- Miejsce stacjonowana środka,

- Liczbę środka danego rodzaju.

W porównaniu do formularza do zgłaszania wyrobów medycznych, formularz dot. środków ochrony osobistej będzie uproszczony, a raportowanie odbywać się będzie z dokładnością do zakładu leczniczego (w przypadku podmiotów leczniczych) lub całej praktyki.

Formularz aktualizacyjny środków ochrony osobistej będzie taki sam jak zgłoszeniowy i będzie miał możliwość modyfikacji liczby środków oraz ponownego przesłania.

Dodatkowym udogodnieniem nowej wersji SEZOZ będzie również brak konieczności podpisywania formularzy. Po wysłaniu zgłoszenia będzie ono od razu widoczne w rejestrze jako zgłoszone dzięki czemu nie będzie potrzeby kolejnej akceptacji - statusy zostaną uproszczone.

Ponadto aktualizacji ulegną zakładki "O nas", "Akty prawne" i "Do pobrania", natomiast w zakładce do pobrania zmieni się zakres danych prezentowanych w pliku CSV z danymi wyrobów medycznych.

Źródło: cez.gov.pl/