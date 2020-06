Obwieszczenie GIF ws. zwrotu leków do apteki

W Dzienniku Urzędowym MZ opublikowano obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie możliwości zwrotu do apteki leków: Furosemidum Polfarmex oraz Nasen.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie nr 1/2020 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki.

Obwieszczenie dotyczy następujących produktów leczniczych:

Furosemidum Polfarmex (Furosemidum), tabletki 40mg; numer serii: 020320, termin ważności: 03.2023, podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie,

Nasen (Zolpidemi tartras), tabletki powlekane 10mg; numer serii: 020320, termin ważności: 03.2023; podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie.

Obie serie wydano już pacjentom. Jak czytamy w obwieszczeniu, zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia wady jakościowej polegającej na umieszczeniu w opakowaniach zewnętrznych (kartonik) jednego produktu leczniczego, opakowań bezpośrednich (blister) drugiego produktu leczniczego.

Może to spowodować omyłkowe zażycie przez pacjenta niewłaściwego leku, co może skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia pacjenta. GIF informuje o możliwości zwrotu określonych powyżej serii produktów leczniczych do aptek.

