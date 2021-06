Od 1 lipca zmiany w Pharmakopei Europejskiej

Suplement 10.5 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur. od 1 lipca 2021 roku - poinformował URPL.

Prezes URPL przekazał informację w sprawie zawartości Suplementu 10.5 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej.

Suplement 10.5 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 lipca 2021 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (20) 2.

Do informacji dołączono tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 10.5 do Farmakopei Europejskiej.

Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 10.5 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany.