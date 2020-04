Od 21 kwietnia logowanie do ZSMOPL za pośrednictwem platformy e-PLOZ

Od 21 kwietnia użytkownicy ZSMOPL będą mogli logować się wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) - informuje CSIOZ.

- W ślad za komunikatem opublikowanym 18 marca br. dot. rozpoczętego przez CSIOZ procesu wdrażania nowego narzędzia logowania do systemów/rejestrów medycznych tj. Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ), informujemy, iż na dzień 20 kwietnia br. zaplanowano przeniesienie na e-PLOZ procesu logowania dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) - czytamy w informacji CSIOZ, którą udostępniła Warszawska OIA.

W związku z powyższym, 20 kwietnia br. w godzinach 8.00-12.00 nastąpi techniczna przerwa w dostępie do systemu. Oznacza to, że od dnia 21 kwietnia br. użytkownicy ZSMOPL będą mieli możliwość logowania do ww. sytemu wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PLOZ.

CSIOZ wyjaśnia, że migracji do nowej platformy e-PLOZ poddane zostaną konta użytkowników ZSMOPL natomiast dotychczasowe hasło wykorzystywane przy logowaniu za pośrednictwem platformy P2SA nie zostanie zmigrowane.

W związku z tym każdy z użytkowników ZSMOPL, który od 21 kwietnia br. będzie chciał zalogować się do sytemu, będzie musiał nadać sobie nowe hasło korzystając z opcji Przypomnij mi hasło / Nie pamiętam hasła.

Od dnia przeniesienia procesu logowania ww. systemów na e-PLOZ nie możliwe będzie również logowanie do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w terminie późniejszym w ramach kolejnych prac rozwojowych nad e-PLOZ.

W celu ułatwienia przejścia przez proces zmian, na stronie logowania e-PLOZ opublikowany został dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz instrukcja, która krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces logowania.

CSIOZ informuje jednocześnie, że dokłada wszelkich starań, żeby proces zmiany systemu logowania przebiegł sprawnie.

