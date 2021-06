Oferta pracy dla farmaceuty w łódzkim WIF

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi oferuje pracę w dziale nadzoru nad aptekami i punktami aptecznymi. Ostrzega, że stanowisko pracy jest zagrożone korupcją.

Wymaganiem niezbędnym do aplikowania o pracę na tym stanowisku jest wykształcenie wyższe farmaceutyczne i doświadczenie zawodowe w postaci co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

Jak zaznaczono w ogłoszeniu, praca jest zagrożona korupcją.

Na co może liczyć pracownik?

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Regularnie wypłacane wynagrodzenie

Dodatek za wysługę lat

Nagrody jubileuszowe

Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

Wsparcie na etapie wdrażania do pracy

Aplikacje można składać do 2 lipca 2021 roku.

Całość ogłoszenia w załączniku.