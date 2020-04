OIA Warszawa aktualizuje informacje dla aptek w zakresie ochrony

W związku ze zmianami wytycznych rządowych dotyczących ograniczania transmisji koronawirusa Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie publikuje zaktualizowane rekomendacje dla farmaceutów oraz podmiotów prowadzących apteki.

Jak podkreśla OIA w Warszawie, niezależnie od wdrażanych zmian mających na celu stopniowe uruchamianie funkcjonowania państwa oraz mechanizmów gospodarczych zagrożenie zarażeniem koronawirusem nie ulega zmniejszeniu. W celu zabezpieczenia zdrowia farmaceutów i pacjentów konieczne jest utrzymanie środków ochronnych oraz zabezpieczeń na najwyższym możliwym poziomie.

Do odwołania lub zmiany rekomendacji w celu zabezpieczenia przed transmisją koronawirusa zaleca się:

• Obligatoryjne zasłanianie ust i nosa maskami ochronnymi w przypadku obsługi pacjentów przez okienka do sprzedaży nocnej lub innych przypadkach obsługi bez dodatkowych przesłon zabezpieczających (szyb/pleksiglasu). W przypadku obecności przesłon zabezpieczających możliwe jest zastąpienie maseczki ochronnej przyłbicą.

• Stosowanie rękawiczek ochronnych lub jak najczęstszą dezynfekcję lub mycie rąk.

• Stosowanie środków ochronnych oznaczonych znakiem CE i spełniających normy ochrony.

• Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych.

• Ograniczenie liczby pacjentów przebywających w aptece do minimum.

• Umieszczenie w widocznym z zewnątrz apteki informacji o liczbie pacjentów mogących przebywać w aptece oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

• Wyznaczenie w aptece strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę.

• Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej (powyżej 1 metra) odległości pomiędzy pacjentem a farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym.

• Jak najczęstszą dezynfekcję powierzchni eksponowanych – blatów, klamek, szyb, telefonów, klawiatury, pieczątek i wszystkich innych powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem.

• W przypadku bilownic, terminali do płatności kartami płatniczymi dezynfekcja powinna być przeprowadzana po zakończenia obsługi każdego pacjenta ich używającego.

• Umieszczenie w toaletach instrukcji mycia rąk oraz zapewnienie dostępu do detergentów.