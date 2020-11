OIA Warszawa: wobec farmaceuty nie stosuje się obowiązku kwarantanny

Warszawska OIA oceniła na podstawie ostatniego rozporządzenia epidemicznego, iż farmaceuta należy do grupy osób wykonujących zawód medyczny, więc nie stosuje się do niego obowiązku poddania się kwarantannie.

Izba przywołuje nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w zakresie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W § 3a rozporządzenia podstawowego regulującego obowiązkową kwarantannę osób skierowanych na testy w kierunku COVID-19, obowiązkową izolację w warunkach domowych osoby z pozytywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19 oraz obowiązkową kwarantannę domowników, dodano nowy ust. 1a w brzmieniu:

1a. Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej: przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

"W świetle powyższego należy uznać, że farmaceuta należy do grupy osób wykonujących zawód medyczny w podanym znaczeniu, co uzasadnia twierdzenie, że nie stosuje się do niego obowiązku poddania się kwarantannie" - ocenia stołeczna OIA.

Więcej: https://oia.waw.pl/