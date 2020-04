OIA ws. wymiany certyfikatu do wystawiania e-recept farmaceutycznych

Okręgowa Izba Aptekarska w Częstochowie publikuje uzupełnioną informację w sprawie pobierania certyfikatu do wystawiania e-recept farmaceutycznych.

- Uzyskaliśmy od CSIOZ informację dotyczącą aktualizacji administratora apteki na platformie P1. Dotyczy to aptek, w których zmienił się kierownik, a tylko kierownik, jako administrator, jest upoważniony do wprowadzenia kolejnych farmaceutów do aplikacji gabinet.gov.pl - podaje na swojej stronie OIA w Częstochowie.

Informuje, że w przypadku zmiany administratora należy złożyć ponownie wniosek do P1 oraz wymienić certyfikaty w systemie aptecznym w przeciągu 30 dni.

Nowy kierownik musi wejść na stronę https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek i tam prawidłowo wypełnić poszczególne pola, pobrać generator certyfikatów i je wygenerować.

Rejestracja w systemie P1 i generowanie certyfikatów przedstawione jest w prezentacji podanej w załączniku.