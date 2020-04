Pandemia: trudny pacjent w aptece. Jak sobie z nim radzić?

Co może zrobić farmaceuta, żeby zwiększyć swój komfort pracy w sytuacji trudnej? Warszawska OIA zachęca do skorzystania z opublikowanego podręcznika kryzysowego, który radzi, jak prowadzić rozmowę ze zdenerwowanym pacjentem.

"Obecna trudna sytuacja związana z epidemią sprawia, że praca farmaceuty stała się jeszcze trudniejsza niż do tej pory. Do codziennej niełatwej obsługi pacjenta, doszła nie tylko obawa o swoje własne zdrowie ale też pojawiły się sytuacje wynikające ze zdenerwowania i frustracji pacjentów poszukujących ważnych dla nich produktów ochronnych. Niestety zdobycie części z nich jest dla apteki trudne lub ich ceny powodują różne, często nieprzyjemne reakcje pacjenta" - czytamy we wstępie podręcznika kryzysowego "Sytuacja trudna. Prosty sposób na rozmowę ze zdenerwowanym pacjentem".

Pojawienie się w aptece "trudnego pacjenta" to z całą pewnością jedna z największych i najczęstszych obaw każdego farmaceuty. Może on sprawić, że satysfakcja i duma z pracy w tym zawodzie odchodzi na dalszy plan a pozostają negatywne emocje.

Warto jednak zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę mamy do czynienia z „trudnym pacjentem” czy może jednak z „trudną sytuacją”? Należy zwrócić uwagę, że to jednak dwie różne sprawy.

Podręcznik kryzysowy.