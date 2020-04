Petycja: renciści i niepełnosprawni chcą też godzin dla seniora

Kolejne osoby będą mogły robic zakupy w wyznaczonych godzinach? (fot. pixabay)

Do ministra zdrowia trafiła petycja, by obsługą w sklepach i punktach usługowych, w godzinach od 10:00 do 12:00, oprócz osób powyżej 65 roku życia objąć dodatkowo rencistów i osoby ze stopniem niepełnosprawności w wymiarze umiarkowanym i wzwyż.

Jak poinformował Departament Dialogu Społecznego resortu zdrowia, propozycja zmiany zostanie wzięta pod uwagę podczas prowadzonych prac legislacyjnych nad rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566 z późn. zm.).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus