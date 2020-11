PFGT: liczba butli do transportowania tlenu medycznego jest ograniczona

Zdolności produkcyjne zakładów należących do członków PFGT są obecnie wystarczające do zapewnienia ciągłości dostaw i pełnej dostępności skroplonego tlenu medycznego w całej Polsce - informuje Polska Fundacja Gazów Technicznych (PFGT).

"W czasie pandemii Covid-19 wraz ze wzrostem liczby zakażonych pacjentów obserwujemy istotnie zwiększone zapotrzebowanie na tlen medyczny. Pragniemy poinformować, że zdolności produkcyjne zakładów należących do członków PFGT są obecnie wystarczające do zapewnienia ciągłości dostaw i pełnej dostępności skroplonego tlenu medycznego w całej Polsce" - napisała Fundacja w komunikacie.

"Do tej pory zapotrzebowanie na tlen medyczny wzrosło ponad dwukrotnie w stosunku do lat ubiegłych, przy czym zakłady produkcyjne gotowe są do zapewnienia dostępności skroplonego tlenu nawet przy wzroście czterokrotnym. Obecnie firmy zrzeszone w PFGT rekomendują skoncentrowanie się na dostawach tlenu skroplonego do zbiorników zainstalowanych przy szpitalach. Jest to rozwiązanie najbardziej efektywne pod względem logistyki oraz ilości dostarczanego produktu, tworzące bufor bezpieczeństwa pomiędzy kolejnymi dostawami" - dodano.

- Rosnący popyt na sprężony tlen medyczny to większe wyzwania związane z rotacją butli i szybszym, sprawniejszym ich transportem. Liczba butli do transportowania tlenu medycznego jest ograniczona, zwłaszcza jeśli chodzi o butle o małych pojemnościach, a napełnialnie pracują blisko swoich maksymalnych możliwości produkcyjnych - dodają również.

Firmy zrzeszone w PFGT już od wielu miesięcy pracują nad wdrożeniem odpowiednich zmian w zezwoleniach i dossier rejestracyjnych, które umożliwią wykorzystanie instalacji technicznych do napełniania butli tlenem medycznym. Pozwoli to na zwiększenie możliwości produkcyjnych przy równoczesnym zapewnieniu wymaganej jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego.

Częścią podejmowanych działań jest również wykorzystanie butli przeznaczonych na tlen techniczny do napełniania ich tlenem medycznym. Działania te wymagają współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i przynoszą już pozytywne efekty.